Ex-atleta e 'host' do BBB até 2027: 7 curiosidades sobre Tadeu Schmidt

Pelo quarto ano consecutivo, Tadeu Schmidt assume o cargo de apresentador do BBB (Globo). A seguir, veja 7 curiosidades sobre o jornalista.

Família no esporte

Tadeu e Oscar Schmidt são irmãos Imagem: Reprodução/TV Globo

O famoso é irmão caçula do ex-craque do basquete Oscar Schmidt. Além disso, é tio de Bruno Schmidt, campeão olímpico do vôlei de praia.

Carreira de atleta

Com uma família do esporte, Tadeu Schmidt não desperdiçou sua chance. O jornalista aproveitou seu 1,92 m de altura e foi levantador no vôlei, sendo até convocado para a seleção brasileira de base.

O esporte era tão presente em sua vida que deixou de ir à própria formatura em jornalismo para jogar um campeonato de vôlei.

Incômodo com o nome

Tadeu Schmidt foi convidado do Lady Night e disse que mulher tomou iniciativa do namoro Imagem: Reprodução/Globo

O ex-jogador se chama Emanuel Tadeu Bezerra Schmidt, mas admitiu que não gosta de usar seu nome composto. Em uma entrevista à Tatá Werneck, em 2023, ele explicou que preferia ser chamado de Emanuel ou Tadeu.

Acho lindo o nome Emanuel e Tadeu, mas para que Emanuel Tadeu, gente?

Infância mais rígida

No programa de Tatá Werneck, ele ainda admitiu que sua infância foi mais rígida por ter um pai alemão e militar. "Meu pai era muito rígido. Não tinha a possibilidade de fazer nada fora das regras, cresci com isso muito forte dentro de mim e é até um problema, eu gosto de seguir as regras", declarou.

Timidez

Tadeu Schmidt confessou ser tímido. De acordo com ele, sua esposa foi quem o beijou primeiro.

Estava numa boate e, de repente, chegou Ana Cristina, já nos conhecíamos e éramos amigos. As pessoas começaram a ir embora, fui deixar ela em casa e ficamos conversando na garagem de 2h às 5h, e eu fiquei pensando 'será que é só amizade?'. Quando eu fui falar alguma coisa do meu aparelho, ela pediu para ver e me beijou.

Diversidade no jornalismo

Tadeu Schmidt se despede dos Cavalinhos do Fantástico Imagem: Transmissão

O jornalista começou a carreira na TV Nacional de Brasília, em 1994. Três anos depois, conquistou o cargo de repórter esportivo na Globo do Distrito Federal.

No grupo, estrelou o Globo Esporte, Esporte Espetacular e revolucionou o Fantástico. No programa dominical, chamou a atenção com os quadros "Cavalinhos" e "Pede Música" - dedicado aos jogadores que faziam três gols em apenas uma partida.

À frente do BBB

Em novembro de 2021, foi anunciado como o novo apresentador do Big Brother Brasil. Na época, comentou que a decisão foi da Globo, e não sua.

O sucesso garantiu que Tadeu Schmidt continue à frente do programa por mais alguns anos. Seu contrato para apresentar o BBB estende-se até 2027.