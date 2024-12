'Alma Gêmea': Crispim cai para trás ao flagrar irmã com homem misterioso

No capítulo de quinta-feira (5), da novela "Alma Gêmea" (Globo), Generosa pega o buquê de Sabina e aceita partir com Argemiro. Mirna descobre que Zacarias é um parente distante e se oferece para hospedá-lo. Sabina dá o primeiro pedaço de bolo para Ofélia. Cristina ameaça Terê. Alexandra socorre Roberval.

Cristina mostra a Serena que capturou Dalila e Clarinha e diz que só vai soltá-las se Serena for com ela. Serena concorda. Cristina e Ivan sequestram Serena e Terê. Dalila conta para Rafael que Serena foi sequestrada. No cativeiro, Cristina diz a Serena que vai acabar com ela. Adelaide, Agnes, Rafael, todos desesperados.

Crispim flagra Mirna com Zacarias. Ivan diz a Rafael que ele terá que lhe dar as joias se quiser Serena de volta. Ciro explica para Rafael que Ivan e Cristina podem não cumprir a parte no trato e o aconselha a avisar a polícia. Alexandra diz a Rafael que Serena corre muito perigo. Rafael fica muito frustrado com o risco de perder sua alma gêmea pela segunda vez.

Ciro repreende o delegado. Ciro explica a Rafael que o delegado irá segui-lo e prender Ivan na hora certa. Ivan marca um local para Rafael levar as joias. Serena insiste para Terê fugir pelo buraco e se despede dele. Cristina percebe que Terê fugiu e fica furiosa. Ela garante que Serena não sairá dali viva.