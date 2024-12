Albert critica jogo de Sacha e leva invertida: 'Não dá pra conversar'

Sacha e Albert discutiram na madrugada desta quarta-feira (4), após a formação de roça na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Após uma troca de farpas no intervalo da roça, Albert voltou a criticar Sacha na sede.

Na cozinha, Albert disse que não votaria em Sacha porque não quer "travar o jogo". "A gente também não queria que você fosse, não. A gente queria muito mais o Gilsão do que você Tanto é que todos nós votamos no Gilsão", respondeu Sacha.

Albert então disse não sentir que seu jogo é respeitado. "De verdade, respeito teu jogo e você não respeita o meu. Você tá sempre pondo em xeque o meu jogo", disse.

Sacha discordou. "Mas como você quer que respeite seu jogo se você fala que meu jogo é sujo? Que não tenho caráter."

Albert insistiu. "Tá vendo como você é? Não dá pra conversar com você".

O peão ainda disse que Sacha "já chega armado" e o colocou em roças, enquanto ele honra sua palavra. "Não dá.. Eu já tive embate com Luana, com Yuri. Não sou amigo, mas consigo estabelecer uma conexão. Você já vem armado e vem com um caminhão de cobranças. Você me colocou 3x em situações e falei que não ia botar você em dois."

