O dia em que Ayrton Senna barrou ensaio de Adriane Galisteu para a Playboy

A estreia da série "Senna" na Netflix trouxe, novamente, à tona o relacionamento do piloto com Adriane Galisteu, sua última namorada.

Ele chegou a barrar ensaio dela para a Playboy

A sessão de fotos foi feita antes do início do namoro de Galisteu e Senna. Na época, a apresentadora de A Fazenda tinha 19 anos e era modelo —no Grande Prêmio do Brasil de 1993, ela era uma "grid girl", nome dado às mulheres que seguravam guarda-chuvas para os pilotos e acenavam a bandeira de largada da corrida. A função foi extinta em 2018.

No mesmo ano, eles começaram a namorar, e Galisteu contou que as fotos estavam prestes a sair. O editor da revista era Juca Kfouri, que só havia encontrado Senna uma vez e foi surpreendido por uma ligação dele pedindo um favor: "Eu disse que havia poucas pessoas que antes mesmo de pedirem algo, o favor já estaria feito. Ele era uma delas. Ele disse 'estou apaixonado. Só que ela fez uma bobagem. Fez umas fotos para a Playboy'", relembrou o jornalista em entrevista ao UOL em 2014.

Senna ofereceu US$ 5.000 (R$ 30,3 mil na cotação atual) pelos negativos das fotos. "Eu logo falei: 'Ayrton, essas fotos estarão com você o mais rápido possível. Não precisa se preocupar em pagar, não faz nenhum sentido", contou Juca. As fotos só foram divulgadas após a morte de Senna, no CD-ROM que continha uma versão em áudio do livro de Galisteu e o ensaio que ela fez para a Playboy em 1995.

Galisteu diz que não considera a atitude de Senna machista. Na entrevista ao UOL em 2014, ela afirmou: "Ele fez de um jeito delicado, não foi algo contra minha vontade. Fez com carinho e delicadeza para eu entender. Ele me perguntou qual seria a relevância de eu sair na Playboy. Ele perguntou: 'Tem alguma importância em dinheiro? Então o que acha de não fazer?'."

O trabalho de Galisteu seria um dos motivos para a desavença da família de Senna com ela. A briga, evidenciada pelo pouco tempo de tela de Galisteu na série "Senna", teria começado durante o relacionamento dos dois. No livro "Senna - O Herói Revelado", Ernesto Rodrigues cita uma gravação que Leonardo, irmão do piloto, teria mostrado a Senna na véspera da morte do piloto. No áudio, Galisteu supostamente conversa com um antigo namorado, que diz ser "melhor de cama que o Ayrton".

Após ouvir a gravação, Senna teria marcado uma conversa com Galisteu para "convencê-la de que sou, disparado, o melhor homem de sua vida" —no entanto, no dia seguinte o piloto sofreu o acidente que tirou sua vida.