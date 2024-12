A Fazenda: Flora não é santa, mas sentiu traição ao ser votada, diz Saryne

Flora demonstrou insatisfação por ter sido uma das mais votadas da casa na formação da última Roça em A Fazenda 16 (Record). A reação da peoa foi analisada por Bárbara Saryne no Central Splash desta quarta-feira (4).

A comentarista acredita que qualquer outro participante que estivesse no lugar de Flora iria se sentir da mesma forma. Um dos motivos de sua ida para a Roça foi o voto de Luana, que valia por quatro por conta do Poder Laranja.

Eu entendo esse sentimento da Flora. Que é assim, você passa o dia com as pessoas conversando com você, dizendo que estão dispostas a montar uma estratégia para te salvarem e tal, e chega na hora essas pessoas votarem em você. Dá aquele sentimento de traição Bárbara Saryne

Após a votação, Flora chegou a protagonizar uma briga com Vanessa. Elas trocaram xingamentos depois da formação da roça. Para Saryne, Flora "não é santa", mas sua reação é compreensível.

Eu acho que ela não é nenhuma santa. Ela votaria em qualquer um ali para escapar também. Então as pessoas também podem fazer isso quando é o contrário. Mas o sentimento é ser humano. São todos seres humanos. Então ali ela sentiu essa traição Bárbara Saryne

