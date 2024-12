A Fazenda: Albert tem visão equivocada sobre si e vive em Nárnia, diz Chico

Albert vive fora da realidade e tem visão distorcida sobre as próprias atitudes em A Fazenda (Record), afirmou Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL, nesta quarta-feira (4).

Sabe quando a pessoa tem uma visão sobre si mesma que é muito equivocada e fora da realidade? O que os jovens chamam de 'delulu'. Delusional. É uma pessoa que vive em Nárnia a respeito de si mesmo.

Chico acrescentou que o "jogo do peão não engana ninguém".

Ele consegue talvez enganar as pessoas que não convivem com ele 24 horas por dia. Ou que não convivem durante 3 meses inteiros, como nós estamos. Aí tem Play Plus e tem a edição todo dia, né Albert? Não dá, cara. Eu recomendo que o Albert se assista quando acabar A Fazenda.

Albert não ficou satisfeito com a formação da última Roça. Ele foi alvo do Poder Branco de Sacha, e foi indicado para completar a berlinda junto com GIlsão. No entanto, Yuri acabou precisando desempatar e escolheu Gilsão para disputar uma vaga na reta final do reality.

Albert falou sobre ter se sentido traído, e chegou a discutir com Vanessa e Sacha Bali. Ele também desabafou com Juninho, e disse que nunca foi defendido por nenhum dos participantes, exceto a flor. "Estava o prefeito da coitadolândia", disse Chico Barney.

Para Chico, as reclamações de Albert são infundadas. O peão costuma dizer, o tempo inteiro, que representa uma terceira via dentro do programa, e não compactua com o jogo de nenhum grupo. A comentarista Bárbara Saryne concordou. "Depois os outros que são vitimistas, né? Foi muito vitimismo", disse.

Após tomar uma punição, Albert voltou a protagonizar um momento polêmico no jogo. Ele usou um banheiro que não poderia, e deixou toda a casa sem academia, o que revoltou Yuri. A reação de Albert, para Chico, prova que ele não tem noção sobre si dentro do jogo.

