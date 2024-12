A Fazenda 16: Flor chora após roça e é consolada por Gui: 'Nunca fui falsa'

Após Gui votar em Flor na formação da 11ª roça de A Fazenda 16 (Record), os dois tiveram uma rápida conversa na despensa da sede.

O que aconteceu

Em seu voto, Gui apontou não saber se pode confiar em Flor devido à suas mudanças de posicionamento no jogo.

Ao ver que ela estava triste, Gui a consolou. "Faz parte do jogo, Flor."

Flor chorou e foi abraçada pelo ator. "Eu nunca, nunca, nunca fui falsa com vocês."

Gui justificou seu voto. "Aqui, a gente não sabe em quem confiar, em quem se aproxima da gente por interesse..."

Flor comentou. "A Luana ficou muito na dúvida, tadinha. Ela pensou em votar em mim, mas pelas coisas que a Flora fez... Mas não fica triste com ela, não, tá?"

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 11ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 6853 votos 40,86% Sidney 8,08% Flora 51,06% Gilsão Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 6853 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso