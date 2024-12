Zé Love posta foto de cueca para debochar de Yuri e esposa: 'Novo Privacy'

Zé Love, 37, fez alguns vídeos reagindo à última dinâmica de A Fazenda (Record) e debochou de Yuri, seu rival no jogo.

O que aconteceu

Em seus stories, Love avisou que "tiraria uma foto do bumbum na pia", em referência à uma imagem sensual que Yuri fez em sua produção de conteúdo adulto. O ex-peão zombou: "Gente, estou abrindo um Privacy a partir de hoje e eu vou botar meu bumbum na pia", avisou.

Então, o ex-jogador públicou um clique de cueca empinando o bumbum. "Homenagem ao Yuri e sua esposa, Leoni. Meu novo Privacy", legendou. Em um terceiro vídeo, ele mandou um recado para Leoni Escobar: "Yuri, você não tem como ver, mas Leoni, boa noite para você. Fiz aquilo que você gosta, de bater uma foto. Espero que tenham gostado da minha foto, porque o dele eu não gostei, tá desaprovado. (...) Pior é quem paga para ver o que, infelizmente, eu vi."

Zé Love debocha de foto sensual de Yuri Imagem: Reprodução/Instagram @zelove9

Mais tarde, ele voltou rebatendo críticas que recebeu pela publicação. "Tô sem entender. Faço uma zoeira de uma foto que viralizou do peão, aí vem muita gente indignada, massacrando, falando coisas absurdas, mas pera aí."

Esse não é o trabalho dele? Ele ou quem o admira tem vergonha do trabalho dele? Fui zoado várias vezes, de formas muito mais pesadas e não vi essa indignação aqui depois. Gente, isso que falou, 'ninguém tem teto de vidro', então não queira julgar e massacrar ninguém, não tenha vergonha do que você faz, tenha orgulho, como o próprio bate no peito e fala tanto dele como se fosse tudo um absurdo, isso é trabalho também, como conheço pessoas que fazem e estão super bem e tem orgulho do seu trabalho. Já, já, to fazendo o meu.

Zé também reagiu à dinâmica de apontamentos que foi exibida no programa ao vivo da última segunda-feira (3). Ele criticou as falas de Flor no jogo: "Quem que aguenta a Flor, gente? Fala nada com nada, ela acha que tá no programa do Silvio Santos, ainda, com todo respeito (...) Que chata, Flor, você é muito chata".

"Esse programa ficou muito mais plantas do que peões. Tá chato, muito chato, toda hora a mesma coisa", criticou. "Albert eu não tolero você, chato para c*ralho. Você chegou acomodado. Você na verdade é bundão, cagão."