Yuri chora após treta com Luana e Gui e Sacha o consola: 'Não foi maldade'

Enquanto malhava na noite de terça-feira (3) na academia de A Fazenda 16 (Record), Yuri desabafou com Sacha sobre o atrito que teve com Luana e Gui.

O que aconteceu

Sacha tentou intermediar um acerto entre os aliados. "É uma questão de conversa mesmo. A galera não fez por mal. Gui te adora, Luana te adora. Não foi pra te humilhar nada disso. Se passou do limite com você acho importante deixar claro onde. Acho que eles nem entenderam isso. Eu não tinha entendido."

Yuri desabafou com o amigo. "Falaram como se eu tivesse só dependendo de dinheiro... O cara já ta com o sentimento pra caralho e começam a falar merda."

O peão começou a chorar e Sacha o abraço. Yuri falou sobre ele. "Tu nunca veio falar nada pra mim na frente dos outros."

Sacha continuou dando apoio ao amigo. "Relaxa, irmão. A galera não fez de maldade, relaxa, de verdade. Se a galera soubesse que você ia ficar mal assim jamais faria, pode ter certeza!"

