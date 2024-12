Yuri indica Sidney para a 11ª roça da A Fazenda 16

Fazendeiro da semana, Yuri indicou Sidney para o primeiro banquinho da 11ª roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Yuri iniciou a formação da roça indicando o peão. "O nome escolhido é o Sidney. Ele tem um jogo muito cansativo, engessado e incoerente. O jogo dele é sempre apontando para uma pessoa, que é o Sacha."

A casa tem várias pessoas, já aconteceram diversas coisas aqui dentro, brigas, humilhações etc, e ele segue só apontando para o Sacha.

Yuri continuou. "Ele insiste em uma história, inventa discursos e nos últimos apontamentos citou o Gui, mas o foco dele não é esse."

Ao sentar no primeiro banquinho, Sidney respondeu. "Aqui eu sou coerente com o meu jogo. Sempre aponto o Sacha porque ele sempre fez um jogo muito hostil e covarde comigo. Eu jogo pela verdade, estou aqui para isso."

"E sim, aqui estou com um embate pessoal e individual com o Sacha."

