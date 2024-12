'Foi burrice da família do Senna apagar Galisteu, agora só se fala dela'

A nova série "Senna" (Netflix), que relata a trajetória do ex-piloto Ayrton Senna, mostra uma curta aparição de sua ex-namorada, Adriane Galisteu. 'Apagar' a presença da apresentadora foi uma grande burrice da família do piloto, já que agora ela é o assunto do momento, analisou a colunista Yas Fiorelo no Splash Show desta terça-feira (3).

A intenção de fazer uma série sobre o Senna é muito interessante, mas que foi, com perdão da palavra, uma burrice da família dele de apagar a Galisteu, isso foi. Porque só se fala disso. Às vezes nem estão assistindo à série, mas estão falando do apagamento da Galisteu.

Yas Fiorelo, colunista do UOL

Por meio de suas redes sociais, Adriane Galisteu divulgou um vídeo falando sobre o tema e minimizou a polêmica, mas concluiu dizendo que cogita produzir uma obra para contar o seu lado da história que viveu com Senna.

O colunista Leão Lobo foi na mesma linha de Yas, afirmando ser até loucura tirar a importância de Galisteu na vida de Senna e da série.

Não tem que descer ao nível dessa gente. Tirar a Galisteu da série é ir para um consultório de psicologia, porque não é possível. É você negar a realidade. Ela existiu por um ano e meio na vida dele. Ela viajava para todos os países, estavam todos juntos, ele estava feliz, era um momento bom da vida dele. Então tirar isso é no mínimo burrice ou loucura.

Vamos contar a vida de Ayrton Senna, e tira uma parte importante da vida dele? É um absurdo. E no final do vídeo ela fala que está pensando em contar a parte dela da história. E é um direito que ela tem, ela viveu isso com ele. Acho maravilhoso, porque ela vai contar a vida dela com ele. Essa parte da vida. Ela não vai enganar ninguém falando que é a vida dele. Acho que muito bem feito, em todos os sentidos da palavra.

Leão Lobo, colunista do UOL

A Netflix limitou a participação de Galisteu em cerca de dois minutos de história na série, apesar de ela ter sido o último amor do piloto. Vale lembrar que a família do ídolo não gostaria nem que a apresentadora fosse citada na produção.

