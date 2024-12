Volta por Cima hoje (3): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (3) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Jão garante a Madalena que não sabia da gravidez de Cacá. Silvia mente para Gigi sobre o diário da avó. Osmar se anima com a confirmação de seu plano contra Madalena. Madalena se aflige com a felicidade de Jão ao falar sobre a paternidade inesperada. Chega o dia da festa na casa de Edson. Jão afirma a Sidney que dará todo o seu apoio a Cacá. Roxelle arruma Neuza para ir à festa com Jin. Osmar vai à casa de Doralice. Joyce tenta descobrir o segredo de Belisa. Edson se surpreende com a presença de Neuza. Jão leva Cida ao médico. Madalena comunica a Edson que houve um problema com a organização da festa.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.