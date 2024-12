Urach e Ana Akiva fizeram sexo por 8 horas, diz ex-pastora evangélica

Ana Akiva, 36, ex-pastora, e Andressa Urach, 37, gravaram um conteúdo adulto para seus assinantes.

O que aconteceu

Ana, que fatura R$ 80 mil com seus nudes e vídeos íntimos no OnlyFans e Privacy, contou que ela e Urach fizeram sexo sem parar por oito horas. "Sempre pega fogo e rola muita química entre nós [risos]. A Andressa exala sexo, ela sabe provocar e seduzir. Ficamos 8 horas sem parar. O tesão falou mais alto e deixamos fluir naturalmente, sem tempo, sem pressa, apenas pelo prazer. Na primeira vez que gravamos já tinha rolado esse entrosamento, mas agora foi ainda mais intenso. Somos insaciáveis".

As duas se conheceram no concurso Miss Bumbum. "Inclusive, eu já tinha atração pela Andressa na época do Miss Bumbum, mas ficou reprimido. Ela era mais reservada, namorava na época, a gente não tinha intimidade. Por isso digo que não é só uma cena, não é só na frente das câmeras. Rola uma pegação mesmo, é coisa de pele. Nossos vídeos fazem sucesso por essa verdade, tem tara, tem desejo".

Ana Akiva ganhou, recentemente, o prêmio de Influencer +18 - Polêmica do Ano. Ela se destacou ao criar um 'confessionário +18' e distribuir 'penitências picantes' para seus assinantes. "Na próxima, vou gravar o confessionário com a Andressa, vai ser uma pegada mais hard e dominadora. Vamos produzir ainda uma cena mais temática, uma sátira da hipocrisia que rola na igreja. Os nossos fãs pedem muito isso. E já fiz o convite para gravarmos fora do Brasil, rodar alguns países e viver aventuras juntas. Gostamos do perigo, do ousado e da adrenalina".