Último capítulo de 'Alma Gêmea': Ritinha surge adulta, linda e com 2 irmãs

No último capítulo de "Alma Gêmea" (Globo), Ritinha, interpretada na infância por Caroline Smith, aparece ao lado de sua mãe e do padrasto.

O que vai acontecer

Deixada de lado pela própria mãe, Kátia (Rita Guedes), Ritinha finalmente ganha uma família no final de 'Alma Gêmea'. Quando Kátia se casa com Crispim (Emilio Orciollo Neto), ela é levada pela mãe para morar no sítio.

Antes desse desfecho, Ritinha vivia com seu avô, o carinhoso Elias (Umberto Magnani). Apesar de ser muito bem cuidada pelo idoso, Ritinha morre de felicidade por ser, enfim, reconhecida pela mãe.

Praticamente adotada por Crispim, ela surge já adulta e linda no último capítulo da trama. Crispim e Kátia surgem no lançamento do livro de Terê (Ângelo Antônio) e apresentam Ritinha, além de suas outras duas filhas, ainda crianças.