Tati dá esculacho na pessoa mais inesperada de 'Volta por Cima'

No capítulo de quarta-feira (4), da novela "Volta por Cima" (Globo), Jin ajuda Madalena. Rosana e Neuza trocam ofensas.

Tati reclama com Osmar por tentar atrapalhar o evento de Madalena. Jão explica para Miranda o que está acontecendo com Cida. Nando reclama com Jin de sua proximidade com Tati.

Belisa agradece Silvia por não ter revelado seu segredo para Gigi. Edson agradece Madelena pelo evento. Chico tenta convencer Cacá a reconquistar Jão. Roxelle chantageia Chico.

Violeta constata que Osmar quer que Madalena, Doralice e Tati também morem em sua casa. Madalena encontra Jão na casa de Cacá e se incomoda.