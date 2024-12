Sidney aconselha Nêssa após desabafo com Luana: 'Coloca num lugar perigoso'

No fim da noite de segunda-feira (2) na sede de A Fazenda 16 (Record), Sidney aconselhou Vanessa após saber que ela desabafou com Luana.

O que aconteceu

Vanessa falou com a peoa sobre a discussão que teve com Sidney mais cedo.

Sidney a aconselhou. "Essa sua sensibilidade, às vezes, te coloca num lugar muito perigoso."

Vanessa se justificou. "É porque a Luana sempre me acolheu."

Sidney continuou. "Eu vou sempre respeitar e não tenho nada a ver com isso. Mas tenha muito discernimento, não vou nem usar a palavra 'cuidado'. Eu estou precisando reavaliar porque é difícil calcular como eu reajo, como você reage, como ele reage. Entende como tá ficando difícil?"

Isso assusta, porque não sei como você reage nesse momento, como você falou de mim pra ela... entende? Nem precisa me contar, mas entende como me compromete? Sidney Sampaio

Vanessa completou. "A única coisa que falei foi que a gente discutiu, que você é minha prioridade."

