Sidney critica atitudes do G4: 'Querem mostrar que o programa é deles'

No fim da tarde de terça-feira (3), Gilsão, Sidney e Juninho reclamaram das atitudes do G4.

O que aconteceu

Em uma conversa na casa da árvore, Gilsão criticou o quarteto rival. "Eles estão preocupados em aparecer."

Sidney apontou. "Eles ficam coordenando o horário de bicho pra aparecer, um batendo palma pro outro, pra fazer VT, aparecer."

Mostrar que o programa é deles. E funciona. Sidney Sampaio

O ator disse querer evitar isso. "Como jogador, eu quero tirar essa zona de conforto. Botar um de manhã, outro por último."

