Não é sertanejo! Veja quem está no topo das mais tocadas no YouTube em 2024

O Brasil mudou bastante de 2023 para 2024. Pelo menos no que diz respeito aos vídeos musicais mais vistos no YouTube neste ano. Sim, os artistas brasileiros continuam dominando a lista de Top Músicas, mas o sertanejo, que ocupava o topo mais oito posições do ranking em 2023, perdeu cinco lugares, inclusive o primeiro.

Quem são os mais vistos

A lista deste ano apresenta uma maior diversidade de gêneros em comparação com a do ano passado, que era dominada pelo ritmo sertanejo. Em 2024, o ranking acaba revelando que o gosto musical ficou mais plural.

A música "THE BOX MEDLEY FUNK 2", do produtor The Box, levou o funk para o topo do ranking. O videoclipe que une THE BOX, MC Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto e MC Laranjinha acumula mais de 260 milhões de visualizações, combinando elementos do funk clássico com o atual. Veja abaixo:



O ritmo sertanejo ocupa o segundo e terceiro lugar da lista. Estão lá Felipe e Rodrigo, com "Gosta de Rua (Ao Vivo)", e Simone Mendesco, "Dois Tristes (Ao Vivo)", respectivamente.

O gospel também marcou presença e garantiu duas posições (uma a mais que em 2023), refletindo o crescimento do gênero na plataforma. O vídeo "Passa Lá em Casa Jesus", de Kailane Frauches e Todah Music, alcançou o quarto lugar, e a música de Isadora Pompeo, "Bênçãos Que Não Têm Fim (Counting My Blessings)", ficou na sétima posição.

Já o forró "Casca de Bala", de Thullio Milionário, fez tanto sucesso entre os usuários da plataforma de vídeos que aparece também na lista Top Músicas em Shorts. O ranking reúne as dez música mais utilizadas na ferramenta de vídeos curtos e verticais do YouTube.



O trap, um dos estilos que despontaram no Brasil em 2024, também garantiu uma colocação na lista. "Melhor Vibe", parceria entre MC Ryan SP, Filipe Ret, Caio Luccas e Chefin, ocupa a 8ª posição.

O YouTube também divulgou os vídeos mais assistidos pelos americanos em 2024. "Not Like Us", do rapper Kendrick Lamar, ocupa o primeiro lugar; veja abaixo as três listas:

YouTube 2024

Top Músicas Brasil

Top Músicas Brasil em Shorts

Top Músicas EUA