Sacha reencontra item escondido e casa inicia discussão: 'Te acho ridículo'

Sacha trocou farpas com Flora, Juninho e Sidney na tarde desta terça-feira (3) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na sala, Sacha anunciou que encontrou os antigos óculos de Gizelly, que Fernando teria escondido em um vaso da casa. Os óculos, na verdade, pertencem a Vivi Fernandez, primeira eliminada da edição, mas eram usados por Sacha desde a eliminação de Gizelly.

O ator perguntou quem teria escondido os óculos, gerando um desconforto entre os peões do outro grupo. "Por que você tá defendendo ele [Fernando]? Ele tinha esse direito? [...] Todos vocês sabiam, e ninguém falou nada", questionou Sacha a Juninho.

Flora perguntou qual o objetivo de Sacha ao usar os óculos, e ele afirmou que seria uma "comemoração da minha vitória sobre ela". "Mas você há de convir que você tá usando pra provocar ela. Você não tá usando porque amou o óculos", disse Flora.

Yuri então questionou porque Gilson usava uma camiseta de Zé Love e Sidney usava uma bermuda de Cauê, mas Sacha não poderia usar os óculos. "Tudo bem, gente, mas a gente não tá criando confusão por causa disso. Vocês que estão", afirmou Gilson. "A diferença é que o Zé é amigo teu e a Gizelly não era", acrescentou Albert.

Esse óculos fica ótimo em mim, e eu tô usando como meu look Sacha

"Eu achei ridículo", disse Sidney. "Você é ridículo, então tá tudo igual, estamos quites", retrucou Sacha.

Sidney e Sacha seguiram trocando farpas. "Você que tá falando comigo. De mim. Eu tô cagando pra você, como sempre caguei (?) É o que parece. Na vida não, mas nesse jogo sim", disse Sacha. Sidney respondeu ironizando: "Tô apaixonado por você".

Neste momento, a produção avisou que não era permitido usar óculos escuros dentro da Sede. "Mas ele pode", continuou ironizando Sidney.

