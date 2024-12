Sacha de novo? Grupão tenta definir votos, mas acaba em desentendimento

Flora, Gilson, Vanessa e Sidney conversaram sobre votos na tarde desta terça-feira (3) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

No quarto, Flora afirmou que sua única chance de escapar da roça é se todos votarem em Sacha. "Se empatar com Sacha, se empatar com Flor... a gente tá na Roça, f*deu", disse.

Sidney, no entanto, disse que votaria por conta própria. "Eu vou no que for mais coerente comigo, com meu jogo, com as minhas possibilidades, com o que eu vou achar mais conveniente, literalmente, pra mim ou não se eu estiver sentado lá. Até porque sou eu que vai estar sentado lá."

A gente pode comentar possibilidades. [...] Mas eu tô com vontade de ver o que o jogo vai me oferecer, só isso. Mas também é difícil, porque quando eu falo pra você, parece que eu sou um vilão . Sidney

Vanessa insinuou que Sidney deveria salvar a amiga. "Você praticamente já está lá. Então…", disse. "Então eu não tenho que fazer mais nada? Só tenho que ficar lá?", retrucou Sidney. "Tá bom. Deixa pra lá. Senão a gente vai acabar discutindo", concluiu Vanessa.

Flora acrescentou que se Flor votasse junto com eles, seriam seis votos em Sacha. "A Flor disse que somaria com a gente ontem... Juninho, ele disse que queria ouvir vocês que estão na mira", disse.

Gilsão, por sua vez, disse que seu voto não faz diferença e só votaria em Sacha caso já estivesse na Roça, para não correr o risco de ser puxado da Baia.

Flora contestou. "Mas só dá pra ir se for todo mundo. São 6 votos, contando com a Flor", disse. "Se a Flor votar com vocês, um a menos não vai fazer diferença", disse Gilson.

