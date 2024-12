Rolex desaparecido de Liam tem desdobramentos com testemunho de prostitutas

Liam Payne, ex-integrante do One Direction teve um relógio da marca Rolex, avaliado em £ 30 mil, cerca de R$ 230 mil, roubado no dia de sua morte, em 16 de outubro de 2024.

De acordo com o veículo argentino Infobae, os investigadores afirmam que Liam usava o acessório até três horas antes de sua morte. O cantor foi visto com o relógio no pulso pela última vez pelas câmeras de segurança voltando para o seu quarto de hotel acompanhado de uma profissional do sexo, que em seu depoimento, afirmou que havia "esquecido suas maquiagens" e voltou com o artista ao cômodo para buscar.

A dupla de garotas de programa foram investigadas e descartadas como suspeitas. Seus telefones pessoais estão em posse da Justiça argentina, mas não foram abertos. Elas seguem na investigação como testemunhas do ocorrido.

O que aconteceu

Na publicação, o jornal argentino oferece um relato detalhado do dia da morte de Liam: naquela manhã, o cantor buscou no site "Gemidos", pelo trabalho de acompanhantes do sexo, que ele contatou via WhatsApp e prometeu-lhes como pagamento £ 5 mil (R$ 38 mil na cotação atual). Às 11h, as mulheres chegaram ao hotel e o artista pediu para o serviço de quarto uísque escocês, champanhe e U$ 300 em dinheiro - a investigação acredita que o valor foi usado para pagar a cocaína comprada pelo artista.

As profissionais do sexo afirmam que tiveram relações sexuais com Liam e beberam champanhe em sua companhia. De acordo com o depoimento para a polícia, elas relataram que ele se ajoelhou, lhes prometeu seu Rolex e disse: "Eu te amo, eu te amo". Com o fim do trabalho, as mulheres desceram para o saguão por volta das 13h, onde aguardavam o pagamento, mas o ex-integrante do One Direction as encontrou e não lhes deu o valor prometido.

Rogelio Nores, seu empresário, foi chamado para conter a comoção que começou com a falta de remuneração. Nores então ressarciu parcialmente as profissionais do sexo, "com valores muito distante das cinco mil libras oferecidas", afirma o jornal. Após a confusão, umas delas disse ter esquecido sua maquiagem, quando voltou ao quarto com Liam, visto pela última vez com o acessório.

Uma das garotas de programa tentou se reencontrar com Payne pouco depois, que respondeu suas mensagens, mas o encontro não aconteceu. Após ter um comportamento inapropriado no lobby do hotel, o cantor foi levado por seguranças para seu quarto, onde foi trancado. Pouco depois, Liam morreu ao cair da sacada de seu cômodo..