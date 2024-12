Rainha Camilla fala sobre seu estado de saúde após cancelar compromissos

A rainha Camilla, 77, deu detalhes do seu quadro de saúde após cancelar compromissos nesta terça-feira (3).

O que aconteceu

A esposa do rei Charles 3º confirmou que sua infecção pulmonar era um tipo de pneumonia. Segundo a revista People, Camilla falou sobre o assunto com alguns convidados que estiveram no Palácio de Buckingham.

A rainha consorte segue lidando com alguns sintomas de fadiga. Acredita-se que ela esteja se recuperando bem, mas essas complicações da infecção viral ainda têm se manifestado de diversas formas, especialmente a indisposição.

Camilla demonstrou estar bem ao ser vista chegando no Palácio de Buckingham nesta terça-feira (3). Ela participou de um almoço em homenagem ao príncipe do Catar e a esposa dele, que estão em uma visita oficial ao Reino Unido.

No entanto, ela teve de cancelar sua presença em uma série de eventos nos últimos dias. O Palácio confirmou que ela não estava em condições de estar em outras partes do cerimonial para o príncipe do Catar, que incluía dar uma volta em uma carruagem aberta durante uma manhã de inverno em Londres.

A infecção pulmonar de Camilla foi confirmada no início de novembro. Apesar do susto, pessoas próximas à realeza explicaram que não há motivo para preocupação. "[Camilla] continua a ter algumas complicações persistentes, que a deixam significativamente com menos energia", disse uma fonte ao DailyMail.