Quem é Alex Consani, 1ª mulher trans a vencer prêmio de Modelo do Ano

Alex Consani, uma jovem modelo norte-americana de 21 anos, entrou para a história da moda ao se tornar a primeira mulher transgênero a conquistar o título de Modelo do Ano, concedido pelo British Fashion Council.

A premiação aconteceu na última segunda-feira, 2, no Royal Albert Hall, com a presença de nomes como Rihanna, A$ap Rocky, Debbie Harry, Anna Wintour, Chloe e Halle Bailey.

O anúncio de que Alex tinha ganhado como Modelo do Ano foi feito pela também modelo Ashley Raham e pela atriz Nava Mau.

Ao receber o prêmio, Alex lembrou que era a primeira mulher trans a ganhar o prêmio e ressaltou as pessoas que vieram antes dela. "Não posso aceitar este prêmio sem agradecer àquelas que vieram antes de mim, especificamente as mulheres trans negras que realmente lutaram pelo espaço em que estou hoje: Dominique Jackson, Connie Fleming, Aaron Rose Phillips e inúmeras outras que lutaram pelo espaço que me permitiu florescer hoje", disse ao receber o troféu. A modelo agradeceu ainda aos pais que a levaram, aos 12 anos, para ingressar na carreira.

De acordo com o British Fashion Council, a categoria vencida por Alex dá o reconhecimento do impacto global de uma modelo que dominou a indústria com uma influência que transcende a passarela.

Quem é Alex Consani

Nascida nos Estados Unidos, Consani iniciou sua carreira aos 12 anos. Em 2019, assinou com a IMG Models e, no ano seguinte, começou a usar o TikTok, onde reúne hoje quase 4 milhões de seguidores.

A modelo ganhou notoriedade quando foi eleita pela revista Vogue um dos destaques da primavera/verão de 2023, temporada que ela desfilou para Boss, Burberry, Chloé, Roberto Cavalli e Coperni. Ainda em 2023, Alex e a brasileira Valentina Sampaio foram as duas primeiras modelos trans a desfilarem para a Victoria’s Secret. Neste ano, Alex ainda foi o rosto da coleção de Jean Paul Gaultier para a marca londrina Knwls.