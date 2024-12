Provocador ou exagerado? 'Clube das Mulheres de Negócios' divide opiniões

Anna Muylaert reconhece que seu novo filme em cartaz, "O Clube das Mulheres de Negócios", tem dividido opiniões e gerado diferentes interpretações.

Em entrevista ao Plano Geral, a diretora do longa, que estreou nesta quinta-feira (28), diz que o projeto "incomoda". Na trama, os estereótipos de gênero são invertidos após uma crise do patriarcado em um mundo imaginário. Nele, as mulheres ocupam posições de poder e os homens são criados para serem submissos.

O filme é incômodo e causa opiniões divididas. Tem quem ache um filme genial, com muitas camadas, e quem ache um filme simples de uma piada só Anna Muylaert

Anna também diz ter notado nas salas de cinema risadas tanto nas cenas engraçadas quanto nas tensas. "É um filme que quis botar o dedo na ferida", avalia.

Filme expõe dores e silêncio das mulheres

Anna Muylaert explica que o longa procura retratar as dores e o silêncio que mulheres sofrem diariamente.

Segundo ela, existe uma demanda grande das mulheres falarem sobre seus episódios de assédios, que são uma "ferida social". "A violência sexual é uma dor, e não poder falar sobre ou ser silenciada é uma dor tão grande quanto".

A narrativa retrata os diferentes perfis de poder na sociedade, diz Flavia Guerra, usando de artifícios como o fantástico e o grotesco. "É um ambiente tóxico, mas com um oposto de gêneros nas dinâmicas de poder".

Vivemos em um momento do mundo em que as pautas identitárias da mulher estão se fortalecendo e as reações a elas também. Esse é um filme que nasce nesse contexto (..) e tem uma revolta em seu DNA Anna Muylaert