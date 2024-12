Príncipe William e princesa Kate receberão emir do Catar em visita de Estado ao Reino Unido

Por Sarah Young

LONDRES (Reuters) - O príncipe William e sua esposa Kate cumprimentarão o emir do Catar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani, e sua esposa nesta terça-feira, quando eles iniciarem uma visita de Estado de dois dias ao Reino Unido.

A visita marca o retorno de Kate aos deveres formais de boas-vindas depois de não ter recebido o imperador japonês e sua esposa em junho, enquanto fazia quimioterapia preventiva contra o câncer.

Uma saudação real e uma procissão de carruagens dão início a uma manhã de pompa, antes de o emir se dirigir às Casas do Parlamento para discursar em ambas as câmaras. Em seguida, à noite, haverá um banquete de Estado no Palácio de Buckingham.

O Reino Unido está buscando laços mais profundos com o rico Estado do Golfo, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, espera usar a visita para garantir "benefícios tangíveis" para o país em termos de segurança e economia, disse seu porta-voz.

Starmer foi eleito em julho com a promessa de elevar o crescimento econômico e está procurando investidores ricos em potencial, como o Catar, para ajudar a financiar seus planos de novos desenvolvimentos de infraestrutura e energia.

O Catar já é um grande investidor no Reino Unido por meio da Qatar Investment Authority, que é proprietária do distrito comercial e de entretenimento de Canary Wharf, no leste de Londres, do arranha-céu Shard, no centro de Londres, e de participações em empresas de primeira linha, como o Barclays e o Aeroporto de Heathrow.

