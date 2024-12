'Entrou com tudo e saiu com nada': os primeiros eliminados do BBB

Para alguns, a felicidade de estar BBB (Globo) dura pouco. Confira quem foram os primeiros eliminados das últimas edições do reality.

Primeiros eliminados do BBB

Fim do sonho logo cedo. Maicon foi o primeiro a se despedir do BBB 24 e Tadeu Schmidt enfatizou em seu discurso de eliminação: "Um sonho às vezes morre, sim".

Uma é pouco, mas três é demais. Marília foi a primeira eliminada do BBB 23 e conquistou o cargo de primeira sister a ser eliminada três vezes. "Eliminada" no primeiro Paredão foi para o Quarto Secreto, saiu no primeiro Paredão contra Nicácio e teve poucos votos na repescagem, sem voltar a casa.

Sem a fama da Beyoncé. Com o desejo de ser tão famoso quanto a cantora, Luciano durou pouco no BBB 22 e saiu no primeiro Paredão.

Saída rápida e recompensa depois. Kerline saiu primeiro do BBB 21, mas conseguiu seguir mais longe ao participar da Fazenda 2022, sendo eliminada na décima primeira roça.

Primeiro famoso eliminado. Lucas Chumbo fez história ao ser o primeiro Camarote eliminado do BBB 20. A edição estreou o modelo que conta com famosos e anônimos.