Prêmio Multishow: Pedro Sampaio eleva temperatura com 'beijaço coletivo'

Pedro Sampaio elevou a temperatura com apresentação ousada no palco do Prêmio Multishow, nesta terça-feira (3).

O que aconteceu

Sampaio foi uma das atrações na abertura da premiação. O artista se apresentou ao som de "Poc Poc" e explorou a sensualidade.

Com diversos bailarinos, Pedro protagonizou um beijaço coletivo no palco. Os dançarinos trocaram beijos entre si e o próprio cantor aproveitou para beijar na boca não apenas uma, mas duas vezes: primeiro ele beijou uma mulher, e depois um homem.

Pedro Sampaio, vale ressaltar, é bissexual. O artista tornou pública sua orientação sexual no ano passado e, atualmente, ele namora o modelo Henrique Meinke.