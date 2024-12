Na masturbação ou no sexo: entenda por que podólatras gostam de pés

Você pode até achar o seu pé feio, mas com certeza alguém deve achá-lo muito sensual. Até porque, a podolatria, parafilia em que a pessoa obtém prazer por meio de interação com pés, é um fetiche mais comum do que você imagina, junto com o uso de salto alto.

E tem gosto para tudo: há quem curta os gordinhos, os magrelos, com dedos compridos, dedos curtos, com unhas pintadas e ao natural. Depende de cada pessoa. Tem, também, os fãs de pés sujos e com cheiro de chulé.

Mesmo que seja um fetiche comum, adeptos da podolatria costumam não deixar tão clara essa fixação. "O pessoal acha esquisito, já fala que sou o 'cara que gosta de pés'", fala o publicitário Tulio*, de São Paulo (SP). Universa, então, foi perguntar para especialistas e fetichistas o que faz uma pessoa ter desejo por pés.

Como surge o fetiche? Freud explica

A maior parte dos podólatras são homens. O analista de marketing Renan, de São Paulo (SP), é um deles. Ele tinha 7 anos quando começou a reparar nos pés das coleguinhas de escola. "Mas sem nenhum tipo de sexualização. Depois, percebi que eu me atraía por meninas com pés que eu considerava bonitos e que tinham pés bem cuidados", diz. Com Tulio não foi diferente. "Lembro que, na aula de educação física, era meio inconsciente eu olhar para os pés das meninas quando elas tiravam os tênis", fala o publicitário.

O desejo por pés começa durante a infância, mas ainda sem conotação sexual. A teoria de Freud diz que a criança começa a explorar o corpo dela pelo corpo dos pais. E essa exploração começa de baixo para cima, já que o bebê ainda é pequeno e é o que está no campo de visão dele. Em algum momento, essa criança achou um pé atraente e criou uma fixação que fica no subconsciente dela. A 'lembrança' vem à tona no despertar sexual da pessoa.

Como eles incluem os pés na relação sexual?

Há muitas possibilidades para incluir os pés em uma relação sexual. Tulio, por exemplo, gosta de fazer sexo em posições em que os pés da parceira ficam perto do rosto dele, assim como usá-los durante a masturbação. Renan gosta mais de olhá-los e beijá-los.

Às vezes, não é preciso ter a penetração. Os podólatras gostam de ver os pés, massageá-los, beijá-los e lambê-los. Em alguns casos, os adeptos do fetiche procuram outros pés para interagir.

Há muitos perfis de Instagram em que os pés são os protagonistas das imagens. Eles chegam a pagar por pacotes de imagens de pés de desconhecidas, assim como sapatilhas e meias usadas.

O que é atraente para podólatras?

Renan diz que não consegue se relacionar com mulheres que têm pés feios. "Tive uma ex-namorada que evitava até a tirar a meia dela", fala. O analista também conta que costuma dar nota para os membros das meninas que conhece. "Uma vez, espalharam isso na empresa em que eu trabalhava e as minhas colegas me mostravam os pés para eu avaliar", diz.

O que difere um podólatra de um submisso, que gosta de ser pisado, é a ligação com a estética. O pé considerado bonito, que tenha um cheiro que lhe agrade, é o que chama a atenção do podólatra. Ele gosta do odor, da sensação e da textura do pé durante a relação sexual.

Unhas pintadas em cores escuras, que evidenciem a limpeza, também são os favoritos pelos podólatras. Além disso, eles preferem os pés com mais curvas, mas todos os tipos têm seus fãs.

Um pé bonito fez Renan inclusive adiar o término com uma ex-companheira. "O pé da minha noiva era o mais bonito que eu já vi, tanto que noivei com ela. Teve um momento que o relacionamento nem estava mais indo tão bem, mas enrolei por seis meses antes de terminar com ela por causa dos pés."

Fontes: Breno Rosostolato, psicólogo especializado em gênero e sexualidade; e Vanessa Inhesta, sexóloga

*Com matéria publicada em: 15/05/2019