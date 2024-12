Popload Festival divulga line-up com Norah Jones e Kim Gordon

O Popload Festival divulgou seu line-up na tarde desta terça-feira (3). O evento acontece dia 31 de maio de 2025, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

O que aconteceu

O Popload Festival traz como as principais atrações Norah Jones, St. Vincent, Kin Gordon e The Lemon Twigs. Entre os artistas nacionais estão Terno Rei & Samuel Rosa, Tássia Reis e Exclusive Os Cabides.

Os ingressos já estão disponíveis no site da Tickets for Fun e na bilheteria do Teatro Renault, em São Paulo. Os valores variam de R$ 390 (meia-entrada para estudantes, idosos e pessoas com deficiência) a R$ 780 (inteira).

A próxima edição marca o retorno do Popload Festival após um hiato de três anos. Em edições anteriores, o evento apresentou Pixies, Jack White, Cat Power, Fresno e Pitty.