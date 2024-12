Parentes, atores de 'Alma Gêmea' morreram com dois meses de diferença

O elenco de "Alma Gêmea" (2005) sofreu algumas perdas, entre elas dois atores que eram, na vida real, mãe e filho.

O que aconteceu com Hilda Rabello e Jorge Fernando

Jorge Fernando dirigiu "Alma Gêmea", mas também atuou na novela de época. Na história, ele interpretou o Papai Noel em uma cena icônica, quando foi retratado o Natal na cidade fictícia.

Jorge Fernando fez mais de 30 novelas, séries e especiais na Globo Imagem: Divulgação/Globo

Multiartista, Jorge Fernando nasceu em 1955 e começou sua carreira na TV em 1978, aos 23 anos. Ao longo de sua trajetória como ator da Globo, compôs o elenco de mais de 30 novelas e seriados. Como diretor, esteve à frente de inúmeros projetos, tanto da teledramaturgia como do entretenimento da casa.

Nos anos 1980, Jorge Fernando foi diretor de núcleo da Globo. Na função, trabalhou lado a lado com autores de grande destaque como Aguinaldo Silva e Silvio de Abreu, sobretudo em tramas da faixa das 19h. Com "Guerra dos Sexos", ele venceu o prêmio APCA.

Jorge Fernando e Nadia Lippi em "Pai Herói" (1979) Imagem: Reprodução/Facebook/Nadia Lippi

Muito próximo da mãe, Hilda Rebello, Jorge Fernando foi o responsável por incentivá-la a se tornar atriz. Com o apoio do filho, ela iniciou a carreira aos 64 anos e obteve o registro profissional aos 70.

Hilda Rebello esteve em inúmeras novelas em que o filho também atuou. Em "Alma Gêmea", a veterana interpretou Dona Filó. "Que Rei Sou Eu?" (1989); "Rainha da Sucata" (1990); "Vamp" (1991); "Zazá" (1997); "Chocolate com Pimenta" (2003), são outros exemplos.

Hilda Rebello e Jorge Fernando Imagem: Frederico Rozário/Globo

Em 2016, Jorge Fernando foi internado com pancreatite e dias depois sofreu um AVC. Após cirurgia, recebeu alta e passou a ter acompanhamento médico recorrente por conta das sequelas.

Em 2019, o diretor e ator foi levado às pressas para o hospital após se sentir mal. Jorge Fernando teve uma parada cardíaca e morreu durante sua internação, aos 64 anos de idade.

Hilda Rebello apareceu no velório do filho visivelmente abalada. Ela foi amparada por amigos e familiares e começou a enfrentar dias difíceis, uma vez que estava acostumada a ter Jorge Fernando sempre ao seu lado. Outra grande perda foi a de um camareiro que a ajudava, no mesmo período, algo que a deixou ainda mais vulnerável.

Ela ficou muito triste, acabou abaixando a imunidade e pegou uma infecção. [Pepê, o camareiro e amigo] ia almoçar todo dia com a minha mãe, era como se fosse um filho para ela e um irmão para mim. Foram duas perdas seguidas e muito significativas. Esse ano está difícil. Mas nossa família é muito unida. O Jorge era a luz da vida dela disse Maria Rebello em entrevista à Quem, em 2019

Hilda Rebello e o filho Jorge Fernando Imagem: Reprodução/Instagram

Com infecção respiratória, Hilda Rebello não resistiu e morreu em um hospital do Rio, aos 95 anos. Em nota, o perfil oficial de Jorge Fernando, que continuava sendo atualizado, divulgou o falecimento da veterana. "Amigos, gostaríamos de informar que nossa amada e doce atriz Hilda Rebello, vózinha, mãe, bisa e amiga de todos, faleceu hoje! Descanse em paz, matriarca dos Rebellos. Corre pros braços do seu filho querido, Jorge Fernando", expôs o comunicado.