Pabllo Vittar posa sexy de fio-dental frente ao espelho: 'Gostoso demais'

Pabllo Vittar, 31, encantou os seguidores ao compartilhar uma sequência de registros picantes no Instagram.

O que aconteceu

Vittar postou fotos em que surge em frente ao espelho usando apenas um top, meias e uma calcinha fio-dental. Nos cliques, a drag queen faz poses sensuais e chega a dar um close no bumbum.

Cantora também mostrou outros registros especiais. Além dos cliques ousados, ela postou fotos com uma coleção de tênis, do filme "A Substância", realizando procedimento estético no rosto e vídeo em clima natalino.

Nos comentários, os seguidores reagiram com animação à sensualidade de Vittar. "Gostoso demais... passo mal", afirmou um internauta. "Gostosa", destacou outro fã. "O corpo da mana tá babado", elogiou um terceiro. "A mais gostosa", escreveu outro admirador.