Chico Barney: Provocação de Zé Love mais parece homenagem para Yuri

O ex-participante de A Fazenda (Record) Zé Love postou em suas redes sociais uma foto de cueca para debochar de Yuri e da esposa ele, Leoni. No entanto, o colunista Chico Barney não entendeu a atitude como uma provocação, e sim uma homenagem, segundo afirmou na edição desta terça-feira (3) do Central Splash, do Canal UOL.

Muito legal o Zé Love, ele que a gente não viu né, ele tem esse apelido de Love, mas a gente não viu o amor durante a participação dele na Fazenda, mas apareceu o coração aí, o coração a gente achou, olha onde tá o coração do Zé Love. Parabéns José Love, muito legal.

Eu não consegui entender isso como uma provocação, pareceu mais uma homenagem, eu acho que ele e o Yuri vão fazer as pazes aqui fora, acho que vai dar tudo certo, isso aí é uma homenagem, provocação é outra coisa, isso aí é uma homenagem.

Chico Barney, colunista do UOL

Já a colunista Bárbara Saryne disse também preferir acreditar que foi uma homenagem de Zé Love, já que se for uma provocação, mostra sua obsessão por Yuri, mesmo já estando fora de A Fazenda.

Eu acho que se for uma provocação, mostra só que ele está focado no Yuri, né? Ele já saiu do programa há um tempo. Tem outras coisas acontecendo e ainda ficar focado no Yuri? Então eu prefiro acreditar que é uma homenagem, porque se foi provocação, passa mais essa impressão aí de que ele tá obcecado, entendeu?

Bárbara Saryne, colunista do UOL

Love postou uma foto empinando o bumbum usando apenas uma cueca, em referência a uma imagem sensual que Yuri fez em sua produção de conteúdo adulto. Ele ainda acrescentou um emoji de coração bem no bumbum.

Mais tarde, o ex-peão voltou a se manifestar, rebatendo as críticas que recebeu pela publicação. "Tô sem entender. Faço uma zoeira de uma foto que viralizou do peão, aí vem muita gente indignada, massacrando, falando coisas absurdas, mas pera aí."

