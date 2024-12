Mirella realiza seu maior sonho no último capítulo de 'Alma Gêmea'

Mirella (Cecília Dassi) surge bem diferente no final de "Alma Gêmea" (Globo), que chega ao fim no Vale a Pena Ver de Novo nesta sexta-feira (6).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Final de Mirella em 'Alma Gêmea'

Após passarem por maus bocados durante toda a novela, Mirella e Felipe (Sidney Sampaio) têm um final emocionante. O rapaz e a mocinha foram vítimas de uma tramoia arquitetada por Gumercindo (Kayky Brito) e Nina (Tammy di Calafiori).

Além disso, uma briga entre Rafael (Eduardo Moscovis) e Raul (Luigi Bariccelli) cria outro empecilho para o casal. Mirella fica receosa em manter a relação com Felipe, ele sendo filho do novo inimigo de seu pai.

No entanto, na última semana de novela, Mirella flagra Raul com sua amante e percebe que ele é o errado na história. A partir daí, ela decide reatar o namoro com Felipe.

Uma passagem de tempo ocorre e, no último capítulo, os dois surgem mais velhos, casados e com uma filha. Eles estarão no lançamento do livro de Terê (Ângelo Paes Leme), assim como outros personagens da trama.