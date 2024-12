Merkel e Obama se reúnem em Washington para evento do livro da ex-chanceler

Por Jeff Mason e Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - A ex-chanceler alemã Angela Merkel e o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, aliados políticos próximos quando ambos estavam no poder, reuniram-se em Washington na segunda-feira para um evento de lançamento das memórias dela nos EUA.

Merkel estabeleceu um relacionamento estreito com Obama durante os oito anos dele na Casa Branca. A última viagem de Obama ao exterior como presidente, em 2016, incluiu uma parada em Berlim para se apresentar com colega da Alemanha, que estava se preparando para o primeiro mandato do então presidente eleito Donald Trump.

Durante o evento de segunda-feira, Merkel e Obama discutiram a unificação alemã, a crise financeira global de 2008, as mudanças climáticas e a imigração em uma discussão que provocou aplausos esporádicos e risos de uma multidão de cerca de 3.000 pessoas no The Anthem, um local de eventos em Washington.

Obama fez perguntas a Merkel em inglês e ela respondeu em alemão. Ele disse à plateia que o inglês dela é excelente, mas que a cientista era uma pessoa muito meticulosa e queria falar em sua língua materna.

Mais tarde, Merkel respondeu que Obama, um advogado, também era muito meticuloso.

Os dois brincaram sobre a viagem de Obama a Berlim como candidato à Presidência em 2008, quando ela se opôs ao pedido de sua equipe para falar em frente ao Portão de Brandemburgo. Ele disse que ela ficou preocupada depois, achando que ele estava com raiva. "Eu estava bem", afirmou ele.

Os dois líderes não falaram sobre Trump, que venceu a democrata Kamala Harris na eleição do mês passado. Merkel disse que espera que os EUA acabem por eleger uma mulher para presidente.

Em seu livro, intitulado "Freedom: Memories 1954-2021" e escrito antes da eleição de 5 de novembro, ela expressou sua esperança de que Kamala ganhasse.

"A liberdade foi algo que sempre busquei na primeira parte de minha vida", disse ela quando Obama perguntou sobre o título do livro. "Algumas pessoas pensam em liberdade como liberdade de algo, liberdade de responsabilidades. Meu entendimento de liberdade é ... que temos o poder de fazer algo", afirmou.