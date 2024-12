Mania de Você hoje (3): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (3) em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Mércia resgata o pendrive e se esconde de Rudá e Luma. Moema diz que só irá comemorar quando a gravação estiver na mão da polícia. Volney leva Hugo para casa. Berta e Tomás flagram Evelyn dizendo que Marlete não é sua mãe. Berta sugere que Tomás e Evelyn não se casem, deixando Leidi preocupada. Rudá agradece a Luma. Moema desconfia do conteúdo do pendrive, e Rudá se desespera.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.