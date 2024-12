Liam Payne teria pedido cocaína e uísque antes da morte, diz relatório

Horas antes de morrer, Liam Payne pediu drogas e álcool a um amigo, revelam documentos divulgados pelo TMZ.

O que aconteceu,

Em um intervalo de oito horas, entre a noite anterior e o dia de sua morte, Liam Payne teria solicitado seis gramas de cocaína e nove garrafas de uísque. O ex-integrante do One Direction morreu em 16 de outubro após cair da sacada de um hotel em Buenos Aires.

A informação foi obtida pela troca de mensagens entre Payne e um Roger Nores, amigo do astro. Por volta das 22h do dia 15 de outubro, Payne solicitou quatro garrafas de uísque. Às 6h36 do dia 16 de outubro, solicitou mais cinco garrafas.

Pouco depois, o músico enviou a mensagem para Roger: "Você consegue 6 gramas?", disse, referindo possivelmente à cocaína, de acordo com os documentos. Mais cedo, o cantor mandou outra mensagem dizendo: "Cara, acho que eu vou f*der com uma prostituta.

Por volta das 11h32, duas garotas de programa teriam chegado ao local. Elas relataram à polícia que tiveram relações sexuais com o cantor e que ele teria pedido por cocaína. As duas ainda alegam que o ex-One Direction teria se recusado a pagá-las, ficado furioso e socado três vezes a televisão do quarto.

O cantor teria começado a agir de forma inapropriada no lobby do hotel cerca de uma hora depois que Nores pagou as garotas de programa. Então, foi quando três homens carregaram o cantor de volta para seu quarto.

Trancado no cômodo, Liam teria se sentido preso e tentado fugir de lá pela varanda do quarto. Foi quando o artista teria perdido a consciência e caído do terceiro andar do prédio.