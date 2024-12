Kim Gordon no Popload e o Poder das Mulheres no Indie Rock

O POPLOAD FESTIVAL 2025 acaba de divulgar seu line-up completo, e as mulheres roubam a cena nesta edição imperdível, reafirmando seu protagonismo no mercado musical indie atual. Entre as oito atrações confirmadas, cinco são artistas femininas (e uma banda mista) que prometem entregar momentos inesquecíveis no icônico Parque Ibirapuera, em São Paulo, no dia 31 de maio.

Entre os destaques, está Kim Gordon, a lendária baixista e figura central do Sonic Youth, que chega ao Brasil para uma performance solo corre o mundo levando ruídos alt pop ao ouvidos dos fãs de sua antiga banda. Pela primeira vez no país nessa nova fase de sua carreira, Kim traz na bagagem dois álbuns aclamados, incluindo o recente The Collective, indicado ao Grammy e elogiado por sua profundidade artística. Sua presença no Popload Festival não é apenas um show, mas uma celebração da ousadia criativa e da influência feminina no rock alternativo.

Popload 2025 Line Up Imagem: Popload Divulgação

Outras artistas incríveis como Norah Jones, St. Vincent, Laufey e Tássia Reis também compõem o line-up, reforçando o impacto feminino na música contemporânea, seja no jazz, rock ou rap. A diversidade de estilos reflete o poder dessas mulheres em moldar narrativas e criar conexões autênticas com o público.

Os ingressos já estão à venda, com opções solidárias em parceria com a ONG GRAD Brasil, garantindo acesso ao festival e uma oportunidade de contribuir com uma boa causa.

Tássia Reis Popload Imagem: Popload Divulgação

POPLOAD 2025

Data: 31 de maio, sábado

Local: Parque Ibirapuera, São Paulo

Horário: 11h00

Capacidade: 15.000 pessoas

Ingressos venda geral - PISTA:

Meia Entrada: R$ 325,00

Ingresso Solidário: R$ 390,00

Inteira: R$ 650,00



A venda geral de ingressos está disponível a partir de hoje, 3 de dezembro, às 12h

Site de vendas: ticketsforfun.com.br

Classificação etária: Crianças abaixo de 5 anos: não será permitida a entrada. De 5 a 15 anos: permitida a entrada acompanhada por pais ou responsáveis legais.

A partir de 16 anos: permitida a entrada desacompanhada.