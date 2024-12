Grupo de k-pop Billlie faz show em São Paulo: 'Vamos nos ver, Belllie'ves'

O grupo feminino de k-pop Billlie faz show único em São Paulo nesta terça (3). É a primeira vez das artistas no Brasil, e elas vão apresentar a turnê "Our Flowerld (Belllie've You)" no Studio Stage.

Composta por sete integrantes e com discos conceituais, o grupo tem um público bastante fiel, os "belllie'ves", que acompanham a trajetória das artistas desde o debut em 2021. Elas fazem parte da Mystic Story, empresa subsidiária da gigante SM Entertainment.

Com músicas fora da curva, performances ao vivo bastante sólidas e discos que apresentam o conceito distinto do grupo, em pouco tempo Billlie se tornou um grupo diferenciado na indústria. Elas conversaram com Splash sobre a turnê por aqui, preferências musicais e os bastidores de "trampoline". Confira na íntegra:

Se vocês tivessem que descrever a primeira turnê mundial em uma palavra, qual seria?

Siyoon: Incrível.

Sheon: Emocionante.

Tsuki: É um sucesso!

Moon Su-a: Caramelo Salgado (É doce e salgado; estou muito feliz)

Haram: Comovente

Suhyeon: Sonho tornado realidade

Haruna: Cheia de Energia

Dentre as diferentes eras do grupo, qual período mais impressionou vocês e por quê?

Suhyeon: Acho que não posso esquecer do meu debut. Foi o momento em que meu sonho se tornou realidade e fiquei tão emocionada e feliz que não consegui expressar meus sentimentos em palavras.

Moon Su-a: Pensando nisso agora, foi meu primeiro fan meeting. Foi a primeira vez que estive na frente dos fãs em muito tempo, mas fiquei muito grata aos fãs que esperaram por mim porque foi meu primeiro fan meeting, e cada momento permanece uma memória preciosa e avassaladora.

'Of All We Have Lost' acaba de ser lançado, qual é a sua música favorita? Que música você recomendaria aos seus fãs?

Haram: Gostaria de recomendar "Shame"'. Esta música expressa as emoções complexas que todos sentimos. Então, eu gostaria de recomendá-la porque acho que se você olhar para as emoções e as mensagens, você será capaz de se enxergar ali.

Haruna: Eu gostaria de recomendar 'Bluerose'. Ela contém a mensagem de que mesmo que seja um sonho, uma fantasia que nunca se tornará realidade, nada é impossível se você perseguir esse sonho. Su-a e Si-yoon também participaram da produção de rap, então a letra é muito bonita e a melodia idem. Espero que vocês gostem.

Todos os seus álbuns têm narrativas interessantes e vocês são ótimas intérpretes. Vocês possuem planos de atuar no futuro?

Suhyeon: Claro! Felizmente, é uma área pela qual sempre me interessei e gostei. Estou confiante de que farei o meu melhor se a oportunidade surgir. Aguardem também a existência da atriz 'Soo-hyeon'.

Será que algum dia conheceremos Billlie Love?

Sheon: Claro, você também pode encontrar o significado de 'Billie Love' neste álbum. Enquanto os álbuns anteriores falavam sobre 'Lost Billlie Love', este álbum, "Of All We Have Lost", conta um pouco mais sobre o que 'Lost Billlie Love' significava através do conceito de "Appendix". Até agora, através de 'Billie Love', pensamos constantemente, expressámos e simpatizamos com o tipo de pessoa que somos no processo de crescimento.

Siyoon: Então, neste álbum, eu queria falar sobre meu verdadeiro eu, visto do ponto de vista de ter passado por esse processo e crescido, e quais coisas esquecemos. 'Remembrance candy' e 'Trampoline' também são músicas que me lembram da minha infância. Espero que vocês possam encontrar o verdadeiro significado de 'Billie Love' nestas canções.

Foi divertido gravar e filmar "Trampoline"'? Existe uma história de bastidores para compartilhar com os fãs?

Su-hyeon: Antes de entrar na parte do rap da Su-a, há uma parte que cantamos todas juntas. Fazia muito tempo que não entrava num estúdio de gravação com todas as integrantes. Estava em um canto, no início comecei sem pensar muito, fomos cantando e a medida que foi indo foi ficando mais e mais divertido..

Sheon: No MV 'Trampolim', há uma cena onde todos os membros estão pulando em um trampolim, e era tão grande que conseguimos pular mais alto do que o esperado. Eu me diverti tanto pulando naquilo que senti como se estivesse de volta à minha infância. Foi muito divertido, todas nós estávamos nos divertindo muito.

Qual a inspiração de vocês quando não estão trabalhando?

Tsuki: Frequentemente assisto shows e vídeos de artistas estrangeiros. Assisto para ouvir as músicas que gosto, mas também encontro coisas para aprender e isso também me motiva. Também gosto de passar meu tempo relaxando com uma xícara de café.

Haruna: Gosto de descansar e organizar meus pensamentos. Nos dias de folga como muitas comidas gostosas, vou para a academia e malho muito, e depois durmo bem. Depois de descansar assim, acho que consigo organizar meus pensamentos e ter várias ideias novas.

Qual música vocês mais escutam na suas playlists atualmente?

Siyoon: O Natal está chegando, então estou procurando canções natalinas para ouvir! Eu gosto da música do grupo Straight No Chaser com Kristen Bell , "Text Me Merry Christmas", e ouço frequentemente 'Snowy Night' de Billie (Risos) Se você está lendo isso agora, por que não adicioná-la à sua playlist agora mesmo?

Moon Su-a: Eu gosto das meninas do 'New Jeans'. Como o tempo anda mais frio costumo ouvir 'Ditto' com frequência. Acho que é uma música que combina bem com o clima de hoje em dia.

Vocês sabes alguma coisa sobre o Brasil? O K-pop é muito popular por aqui e vocês têm muitos fãs!

Haram: Quando você pensa no Brasil é futebol, né? Também gosto muito de assistir jogos de futebol. E o fato de haver fãs apoiando Billie de um lugar tão distante é comovente por si só, e espero que haja mais oportunidades de realizar shows no Brasil e conhecer mais fãs pessoalmente no futuro.

Tsuki: Carnaval! O carnaval que vi em vídeos e fotos foi muito colorido e apaixonante, mas estou muito curiosa para saber como é na realidade. Eu realmente quero ver isso de perto. Também estou muito curiosa sobre os bellie'ves brasileiros.. Acho que nossos fãs brasileiros têm uma energia muito apaixonada, então estou ansiosa para ver que tipo de música e performance eles vão gostar.

Deixem uma mensagem para os Belllie'ves brasileiros!

Moon Su-a: Finalmente vamos nos ver, Belllie'ves do Brasil. Pretendemos retribuir ainda mais o apoio que recebemos de longe durante este show, por isso esperamos que vocês se divirtam muito juntos conosco! Trabalharemos muito para que possamos nos encontrar frequentemente no futuro. Não fiquem doentes, sejam saudáveis, comam bem e sejam felizes!

Haram: Muito obrigada Belllie'ves brasileiros! Graças ao seu apoio à distância, sempre ganhamos forças e sentimos que podemos trabalhar mais. Espero ter outras oportunidades no Brasil num futuro e, até lá, por favor, continuem com Billlie! Por favor demonstre sempre muito amor, eu te amo!

Haruna: Olá, Belllie'ves brasileiros, estou muito feliz em poder cumprimentá-los através desta entrevista antes do show. Verei vocês no Brasil em breve, então espero guardar boas lembranças e continuar a ter momentos especiais juntos no futuro. Por favor, esteja sempre conosco. Billlie ama vocês, obrigada!

Ficha do show:

'Our FLOWERLD (Belllie've You)'

Data: 03/12/2024

Endereço: Av. José Maria de Faria, 94 - São Paulo - SP

Local: Studio Stage

Abertura das Portas: 19h

Início do Evento: 20h

Classificação: +14

Ingressos disponíveis aqui