Gracyanne Barbosa, ex de Belo, explica silêncio sobre Viviane Araújo

O fim do relacionamento de Belo e Viviane Araújo voltou à berlinda com a estreia do documentário "Belo, perto demais da luz" do Globoplay. Nele, Gracyanne Barbosa, ex do cantor, revelou detalhes sobre a acusação de ser pivô da separação.

O que aconteceu

Viviane Araújo e Belo terminaram em 2007. Em meio a um término conturbado, Belo assumiu o relacionamento com Gracyanne Barbosa. No documentário, a influenciadora falou sobre o relacionamento com o artista e o rompimento de Belo com Viviane.

Ele realmente foi insistente. Só que ele estava vindo de um fim de um relacionamento conturbado com a Viviane, mas já tinha saído na mídia que eles tinham terminado. E aí nós chegamos a ficar, começaram a sair muitas notícias de que eu tinha sido o pivô. Na época, eu, erradamente. Hoje, eu acho, me mantive calada respeitando uma história que não era minha.

Gracyanne e Belo se separaram em abril deste ano. A musa fitness também deu fortes declarações sobre atitudes do ex-marido e afirmou que o cantor "mente compulsivamente"