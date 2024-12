Fernando comenta medida protetiva de Gizelly e Luana: 'Pode ser eliminada'

Em uma participação no videocast Selfie Service, Fernando Presto, 39, comentou as proporções judiciais que tomaram atitudes de peões em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Ao saber por Fernando que Gizelly contou um suposto segredo seu, Luana disparou para os colegas de confinamento: "Não sei de que peste ela tá falando. Aqui não pode descer o cacete, mas lá fora ela que não passe na minha frente." Fora da casa, em uma participação no Link Podcast, a ex-BBB se defendeu sobre a fala da ex-aliada. "Você não só me ameaçou, falando que, quando sair e me encontrar, ia fazer isso e aquilo... Inclusive, se eu amanhecer morta por aí, qualquer coisa que acontecer comigo aqui em São Paulo ou no Brasil, foi ela que fez ou mandou fazer, uma vez que ela já falou para o Fernando 'você não sabe da onde eu vim e as pessoas que eu conheço'. Isso sim é uma ameaça."

Fernando repercutiu a briga entra as peoas e disse que ex-BBB tem planos de entrar com uma medida protetiva contra Luana. "Acho que a Gizelly, como advogada, não sei se é o plano, mas se ela conseguir, a Luana tem que sair de lá para ela poder ir para a festa", reflete Fernando.

Eu fiz esse cálculo de que talvez ela possa ser eliminada por causa disso. Acho que não vai conseguir [a decisão da Justiça] antes da final. Mas ela tá falando que tá morrendo de medo e que se sente ameaçada. Eu não sei se pode ser uma estratégia.

O chef de cozinha também falou de um outro processo contra Luana, um movido por sua própria equipe enquanto ele ainda estava no reality. Em uma briga com a empresária, ela falou: "Você não sabe de onde vim e nem que eu conheço. E sim, isso é uma ameaça."

Por conta das falas, Fernando explicou que o processo não pode ser retirado e que seguirá na Justiça contra a peoa. "Eles falaram que foi muito perigoso e eles entraram pela minha integridade física. Isso eu tava dentro da casa."

Essa ação não pode ser parada, porque ela cometeu um negócio grave, talvez da Fazenda, essa seja a fala mais grave. Eles [advogados] falaram que não podem parar porque ela precisa fazer uma retratação judicial. Não é é um processo de dinheiro, mas pela minha segurança e para ela também se retratar sobre a ameaça, dizer o que ela pretendia fazer. Eu acho que é segurança para os dois.

Selfie completa que nesse caso, o processo também protege Luana caso qualquer coisa aconteça com Fernando, assegurando que ela não está envolvida. "Meu Deus, era para ser só um reality", diz o apresentador.