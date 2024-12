A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga sites de apostas aprovou nesta terça-feira (3) a convocação da influenciadora digital Virginia Fonseca e do ex-BBB Felipe Prior.

O que aconteceu

Relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MT), justificou a convocação de Virginia devido à "expressiva popularidade e relevância no mercado digital". Ela também citou o envolvimento da famosa em campanhas de marketing para casas de apostas. Vale lembrar que a influenciadora soma mais de 90 milhões de seguidores nas redes sociais.

Como uma das maiores personalidades da internet no Brasil, Virgínia desempenha um papel central na promoção de marcas e serviços, incluindo campanhas publicitárias relacionadas a jogos de azar e apostas online. Nos últimos anos, a influenciadora esteve envolvida em campanhas de marketing para casas de apostas, utilizando sua ampla base de seguidores. Senadora Soraya Thronicke

CPI das Bets convoca Virginia Fonseca e Felipe Prior para depoimento Imagem: Reprodução/Instagram/@virginia @felipeprior

Senador Izalci Lucas (PL-DF) foi o autor do requerimento para a convocação de Felipe Prior. Segundo o político, a decisão se baseia em reportagens que revelaram cláusulas do contrato do ex-BBB com uma empresa de apostas.

Contrato, que garantia a Prior 15% da receita perdida por novos apostadores, é visto como um ponto central para a investigação. O senador Izalci aponta que o ex-BBB utiliza sua visibilidade nas redes sociais para ganhar milhões de reais em jogos de azar, o que pode gerar prejuízo para seus seguidores.

Tanto Virginia Fonseca quanto Felipe Prior foram convocados como testemunhas, o que significa que são obrigados a comparecer à comissão e dizer a verdade. A CPI busca entender como as plataformas de apostas online se relacionam com influenciadores digitais e se utilizam de suas imagens para atrair novos usuários.

Procurada por Splash, a assessoria de Virginia Fonseca disse que verificará a informação com jurídico da influenciadora digital.

Reportagem também entrou em contato com a defesa de Felipe Prior, mas ainda não obteve retorno.

CPI das Bets

Senadora Soraya Thronicke é relatora da CPI Imagem: Waldemir Barreto/Agência Senado

Senado instalou CPI das Bets no dia 12 de novembro. O objeto é investigar o impacto dos jogos de aposta online, as chamadas bets, no orçamento das famílias, possíveis associações com o crime organizado e com lavagem de dinheiro. A comissão tem 130 dias de prazo para os trabalhos, com o limite de despesas de R$ 110 mil para as investigações.

Casa legislativa já tem CPI que investiga a manipulação de jogos e apostas esportivas. Desde abril, o colegiado investiga casos relacionados às denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de apostas. A relatoria é do senador Romário (PL-RJ).

Famosos como Deolane Bezerra, Wesley Safadão, Jojo Todynho, Viih Tube, Gkay, Gusttavo Lima e Felipe Neto também já foram convocados pela mesma Comissão Parlamentar de Inquérito.