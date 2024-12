Sidney não serve nem para vilão: é o alívio cômico de A Fazenda, diz Chico

Apesar de tentar ser um dos protagonistas de A Fazenda 16 (Record), Sidney tem sido mais um participante cômico e se tornou o verdadeiro 'café com leite' do programa, avaliou o colunista Chico Barney na edição desta terça-feira (3) do Central Splash.

Ele é aquele cara que precisa manter a audiência qualificada e interessada. Ele precisa render audiência. O Sidoca não está nem protagonizando, nem sendo um bom vilão. Ele está sendo um alívio cômico. O que está sendo interessante do 'Sidoca do Requeijão', o ex-Sidney Sampaio, é o ridículo, é o patético, é o constrangedor e eu acho que nesse quesito, que é uma coisa da carreira dele, ele tem sido brilhante.

Acho que não era esse o propósito dele, mas tem feito muito bem, ainda que sem querer. Sidoca do Requeijão, pra mim ele é o... lembra do Snarf, dos Thundercats? Lembra do... quem mais? Quem mais que a gente pode falar aqui de alívio cômico, divertido, entendeu? Aquela coisa meio café com leite, entende o que eu quero dizer? Ele é café com leite e dedo num requeijão.

O que eu acho mais triste disso tudo é que o Sidney não deve imaginar que ele virou essa chacota, até porque se ele tivesse ideia de que ele fosse virar chacota, que ele ia ser um alívio cômico, acho que ele não teria entrado na Fazenda.

Chico Barney, colunista do UOL

A comentarista Bárbara Saryne foi na mesma linha de análise, dizendo que Sidney insiste em jogadas no programa que servem apenas para diversão do público.

Ele ia ser o grande jogador, e eu acho que ele acredita muito em tudo que ele fala. Talvez, desde a saída dessas últimas pessoas para cá, foi que ele começou a cair mais a ficha. Mas, mesmo assim, ele insiste nessas jogadas que acabam servindo só para a gente dar risada aqui fora mesmo.

Bárbara Saryne, colunista do UOL

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso