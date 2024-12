Caçulas de Claudia Raia e Edson Celulari se encontram pela primeira vez; veja vídeo

Os filhos mais novos de Claudia Raia e Edson Celulari, Luca e Chiara, respectivamente, se encontraram pela primeira vez no último domingo, 1º.

Um vídeo publicado no Instagram mostrou a reunião de Enzo Celulari, 27, e Sophia, 21, filhos do ex-casal de atores, com os caçulas, frutos dos casamentos dos atores com os atuais cônjuges.

Luca, de 1 ano, é filho de Claudia com Jarbas Homem de Mello, e Chiara, de 2 anos, é fruto da relação de Edson com Karin Roepke.

"Registro íntimo e cheio de amor de um dos dias mais emocionantes das nossas vidas - o primeiro encontro dos 4 irmãos. Amo vocês infinito", escreveu Enzo na legenda da publicação, feita na segunda-feira, 2. Veja aqui .

Os pais deixaram comentários carinhosos no vídeo. "Foi muito emocionante esse encontro. Quatro irmãos lindos e harmoniosos!", escreveu Edson Celulari. "Que coisa amada", comentou Claudia Raia.

Jarbas Homem de Mello descreveu o momento como "muito lindo e emocionante". Karin Roepke também deixou sua mensagem: "Que encontro doce e afetuoso. Lindo ver esse amor de irmãos. Amo vocês".

Nesta terça-feira, 3, Enzo ainda compartilhou uma foto do quarteto nos stories do Instagram.