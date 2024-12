Atriz de conteúdo adulto quer quebrar recorde e ter mil parceiros em um dia

Lily Phillips, 23, está se preparando para quebrar o recorde de relações sexuais com homens no intervalo de 24 horas.

O que aconteceu

A atriz publicou um anúncio em suas redes sociais "recrutando" homens para que componham o elenco de um mega produção de conteúdo adulto: ela deseja ter relações sexuais com 1000 parceiros em 24 horas. "Seja parte do evento e quebre recorde do ano de 2025", diz o comunicado.

A atual marca é da recordista Lisa Sparks, que teve relações com 919 em um intervalo de um dia em 2004. O feito aconteceu em evento da indústria do sexo na Polônia.

Lily contou que tem "treinado" nos últimos meses para que tenha preparo físico para alcançar a marca. Até o momento, ela já teve relações sexuais com 101 homens no intervalo de 14 horas.

Para o podcast "The Reality Check", ela conta fará com 300 homens em breve, como um treino para o recorde. "É como uma luta de boxe. Acho que vou ficar dolorida no final, mas acho que tenho determinação para conseguir." Ela também contou que tem preparado a logística do evento para que tudo funcione dentro do tempo programado: