Ator de The Vampire Diaries, Daniel Sharman é confirmado na CCXP

Daniel Sharman, 38, que tem em seu currículo papéis em "Teen Woolf", "The Vampire Diaries", "The Originals" e "Fear The Walking Dead", tem presença confirmada nos dias 5 e 6 de dezembro no evento brasileiro.

No primeiro dia (5), o ator estará presente em um painel especial no Palco Thunder by Claro tv+, e no dia 6, Sharman participará do Palco Omelete. Sessões de Fotos e Autógrafos com os fãs estão programadas para ambas as datas.

Esta é a primeira vez do ator no Brasil que disse estar entusiasmado para compartilhar suas experiências, ideias e revelar seus projetos futuros. "Estou muito animado para finalmente conhecer os fãs brasileiros. Recebi diversas mensagens para eu ir ao Brasil? Bem, agora estou a caminho!", escreveu o ator em um comunicado emitido pela feira.

A CCXP será no São Paulo Expo, que fica na Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, bairro Vila Água Funda, São Paulo.