Ator de The Boys é investigado por suspeita de abusar sexualmente de mulher

O ator Malcolm Barrett, 44, conhecido por interpretar o personagem Seth Reed na série "The Boys", é investigado por, supostamente, abusar sexualmente de uma mulher.

O que aconteceu

Barrett é acusado de abusar da vítima enquanto ela dormia. Segundo a investigação, o ator teria se aproveitado do momento em que a mulher estava dormindo para forçar relação sexual com ela. As informações são do site TMZ.

Suposta violência sexual teria ocorrido no último final de semana. Conforme a denúncia, registrada pela vítima, ela relatou que conhece Malcolm, que os dois eram amigos e teriam saído juntos para beber.

Após a parada em um bar, os dois teriam ido para a casa de Barrett. No local, ainda segundo a suposta vítima, ela dormiu e acordou com o artista tocando seu corpo. Em seguida, ele a teria forçado a manter relações sexuais.

Vítima passou por exames para comprovar a agressão sexual — o resultado não foi divulgado. O caso é investigado pela polícia do condado de Los Angeles, Califórnia. Ate o momento, Malcolm Barrett não se manifestou publicamente sobre as acusações.

Como denunciar violência sexual

No Brasil, todo ato sexual sem consentimento é crime. Toques sem permissão, passadas de mão, encoxadas, tentativas de beijo forçado e também casos em que há masturbação ou ejaculação diante da vítima são considerados importunação sexual.

A lei, em vigor desde setembro de 2018, define como crime qualquer ato libidinoso praticado contra alguém e sem a sua anuência. A pena é de 1 a 5 anos de reclusão.

A diferença com relação ao estupro é que, neste, há violência ou grave ameaça. E é considerado estupro de vulnerável — crime ainda mais grave — todo ato libidinoso com menores de 14 anos ou com quem, "por enfermidade ou deficiência mental, não tem o discernimento para a prática do ato, ou não pode oferecer resistência". No assédio sexual, é preciso haver relação hierárquica.

Caso a vítima tenha sofrido violência sem ferimentos graves, ela pode recorrer imediatamente à Delegacia da Mulher, se existir essa unidade em seu município, ou à delegacia de Polícia Civil, para registrar o boletim de ocorrência.

É indicado reunir testemunhas e apontar eventuais câmeras de segurança, se houver. Mas, como muitas vezes o crime não fica registrado e nem é visto por mais ninguém, a palavra da vítima é considerada suficiente para fazer o registro.

Disque 190

Deve ser acionado em caso de flagrante ou em que a situação de violência esteja ocorrendo naquele momento.

Disque 180

A Central de Atendimento à Mulher funciona 24 horas. A ligação é gratuita, anônima e disponível em todo o país.