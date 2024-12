Após sucesso com Selton Mello, concurso buscará sósia de Fernanda Torres

Depois do sucesso que foi o concurso para eleger o sósia de Selton Mello, um cinema do Rio de Janeiro agora quer encontrar a sósia de Fernanda Torres.

O que aconteceu

Popular cinema de rua do Rio, o Estação Net vai homenagear Fernanda Torres. A organização ainda não divulgou a data de quando o evento vai ocorrer, mas as concorrentes deverão comparecer à sede do cinema para disputar o concurso na data a ser divulgada.

Estação Net Rio viralizou com concurso para encontrar sósia de Selton Mello, realizado no domingo (1º). No total, mais de 300 pessoas compareceram ao cinema para descobrir quem seria o vencedor.

Dos 15 selecionados para a final, nenhum deles tinha semelhança física com o ator. O vencedor foi um jovem negro, identificado como Ramom Carneiro. Natural de Nova Iguaçu, o vencedor discursou e declarou o seguinte: "Por que o Selton Mello não pode ser negro? Por que o Selton Mello não pode ser gay? Quero dar um spoiler: vou concorrer como a próxima Viúva Negra negra do cinema".

Competição teve uma pegada leve, em tom de humor e divertiu até mesmo Selton Mello. O ator brincou que gostaria de participar da disputa só para ficar na terceira colocação