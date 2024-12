Urach diz que gostaria de voltar para 'A Fazenda : 'Iria surtar muito'

A modelo e atriz Andressa Urach, que participou de A Fazenda 6 (Record), relembrou sua estadia polêmica no reality show.

O que aconteceu

Andressa Urach afirmou que gostaria de participar novamente de A Fazenda em entrevista à Privacy, rede social de monetização de conteúdo. "Mas não sei se poderia cuspir novamente, porque acho que a regra foi suspensa. Iria surtar muito, nadar pelada de novo talvez. Para mim, não seria problema sair cancelada, porque os vilões são sempre os lembrados, e eu adoro isso", disse.

A ex-peoa também lembrou de sua experiência na 6ª edição do reality.

Quando entrei, pensei: Preciso ser lembrada. Eu criei um personagem, porque sabia que não iriam dar o prêmio para a vice-Miss Bumbum. Então, fiz de tudo para causar. (?) Mas no fim, cansei de ser má, porque isso não sou eu de verdade, era uma estratégia de jogo Andressa Urach

Para ela, ter "haters" é um "termômetro de sucesso" e de crescimento no jogo.

Segundo Andressa, ganha o reality quem sabe lidar com pessoas, é estrategista e tem domínio próprio. "A televisão vai manter quem dá audiência, então eu pensava: 'Vou causar para aparecer em todo VT'. Eu surtava e era "a louca", mas não explicavam o porquê, não tinha todo o contexto, só trechos, porque a edição não permite", disse. "Cada um vai ter um personagem e eles vão desenhando conforme o programa se desenrola".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Fernando? Resultado parcial Total de 90455 votos 0,10% Albert Bressan 0,64% Flor Fernandez 0,05% Flora Cruz 1,13% Gui Vieira 3,06% Gilsão 1,12% Juninho Bill 0,93% Luana Targino 22,25% Sacha Bali 45,00% Sidney Sampaio 20,72% Vanessa Carvalho 5,00% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 90455 votos

