Albert diz que não quer votar em Sacha: 'A gente tem que ignorar esse cara'

Conversando com Flora sobre a formação da 11ª roça de A Fazenda 16 (Record), que acontecerá na terça-feira (3), Albert confessou que não pretende votar em Sacha, apesar dos atritos recentes com o ator.

O que aconteceu

Flora contou ao peão que há uma movimentação para colocar Sacha novamente na roça. "A Flor falou que iria no Sacha também. Aí iram 6 votos no Sacha e não ia ter risco de empate."

Albert discordou da ideia. "Cara, de verdade, nesse momento ir nesse cara... Vai ter uma roça atrás da outra daqui por diante e essa galera vai ser tirada uma a uma. E vai ficar dando mais palco pro cara, vai dizer que não tem jogo, que só tem isso no jogo."

A gente tem que ignorar esse cara. Minha estratégia é: não coloco ele, não coloco Luana que tem poder, o outro é Fazendeiro e o outro pode puxar. Albert Bressan

O peão finalizou. "Já falei pra ele: se eles colocarem eu e Flor, ela vai vetar [o Gui]. Se votarem em mim, por exemplo, eu puxo ele; se um dos dois parar no Resta Um, a gente ainda veta eles. O medo deles é mandar o Gui e, como somos em dois, cada um pega uma ponta: um puxa, o outro veta."

