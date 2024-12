Yuri opina sobre aliados: 'Acho que estamos sendo bem-vistos lá fora'

Yuri confessou a Luana, em uma conversa na noite de segunda-feira (2), que acredita que o G4 está sendo bem visto pelo público.

O que aconteceu

Luana apontou que a reta final do reality chegou. "Caramba, sexta é a última festa até o Top 5! A gente vai entrar numa loucura, Yuri."

Yuri comentou. "Que venha! Quem tá bem lá fora tá; quem não tá, vai sair. Só sei disso. Eu acho que nós 4 estamos bem-vistos lá fora. A gente não tá malvisto, não."

A gente tá bem visto! A gente tem lealdade, verdade no nosso grupo . Yuri Bonotto

Luana concordou. "A gente tem um coração bom."

Yuri finalizou. "É isso que o público vê, já viu e 'tamo' junto. Uma coisa me diz muito forte que vamos passar por isso pau a pau e vamos que vamos."

